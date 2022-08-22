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ملخص.. أبرز أحداث دول المغرب العربي

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بريوت في جزئيه الأول والثاني الى جدل التعديل الحكومي في المغرب وخريطة السيطرة والنفوذ في ليبيا ومآلات المشهد في تونس بعد الاقرار النهائي للدستور وجهود استعادة الأموال المنهوبة في موريتانيا وخلفيات رغبة الجزائر بالإنضمام لمجموعة بريكس.

العالم - المغاربية

وفي الجزء الأول من البرنامج قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس منيرة شريفي انه مع اعلان نتائج الاستفتاء النهائية ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ لم يعد بوسع المعارضة أن يكون لها مزيد من الوقت والفرصة لكي تقوم بمناورات جديدة إزاء الاجراءات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان الرئيس التونسي سيقيم وزنا لتحركات المعارضة التونسية وان لديه أجندة يريد أن يقوم بها في المستقبل.

منيرة شريفي أضافت انه وفقا للقانون الجديد فإن رئيس المحكمة هو الذي سيخلف رئيس الجمهورية في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك دلالات واضحة بأن الجزائر تحاول ما بوسعها والمساهمة في كسر الهيمنة الغربية في العالم.

وأضاف ان استهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانضمام الى مجموعة البريكس ليس فقط لمعالجة الجانب الاقتصادي وانما هو جانب استراتيجي سياسي للجزاسئر والعالم الثالث.

توفيق تيقرين اكد ان الدول التي تسعى الى الانضمام لمجموعة بريكس تهدف الى اعادة التوازن للعلاقات الدولية وكسر الهيمنة الغربية التي تحاول ان تلتهم الجميع.

وفي الجزء الثاني قالت ضيفة الحلقة الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز ان الشعب التونسي يعيش اليوم واقعا جديدا في بلاده وانه واكب جميع المراحل الصعبة التي حصلت منذ عام 2017 ومنذ تلك الفترة دخلت البلاد معتركا سياسيا محتدما بين رئسيي السلطة في تونس.

وأضافت ان الصراعات السياسية والتكتلات أدت الى ما حصل بتعليق دستور عام 2014 وحل البرلمان ووصولا الى عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء.

الدكتورة سهام عزوز أضافت ان العزوف في الاستفتاء على الدستور يدل على ان الواقع السياسي في تونس ليس كما يصور بانه بين سلطة يمسك بها الرئيس قيس سعيد وبين معارضة تعارض كل هذه القرارات وانما ن هناك حالة احباط في الشارع من الواقع السياسي.

من جهته قال عضو جبهة الخلاص المعارضة بلقاسم حسن ان الواقع السياسي الجديد في تونس انطلق منذ أكثر من سنة.

وأضاف ان الواقع الجديد انطلق بالانقلاب واجرائاته المرفوضة لانه قام بشيء غير شرعي وغير دستوري وديمقراطي.

بلقاسم حسن أكد ان المعارضة التونسية لديها شرعية وان الاستفتاء لا يغير من مبدأ سياستها في البلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6322313

https://www.alalam.ir/news/6322303

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