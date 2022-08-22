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أزمة تونس ونظام الحكم الجديد

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

مع دخول دستور تونس الجديد حيز التنفيذ والتطبيق، يفتح فصل جديد من فصول الصراع السياسي في البلاد.

العالم – المغاربية

الرئيس قيس سعيد كشف عن خطواته المقبلة وأبرزها وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة. في المقابل وصفت المعارضة الدستور الجديد بأنه سلطة الفرد الواحد معلنة مواصلة مقاومة مسار اجراءات سعيد، فما مصير الأزمة السياسية في تونس في ظل نظام الحكم الجديد؟ وماذا بقي أمام المعارضين لمسار الرئيس قيس سعيد وأيضا ما هي خيارات المعارضة خلال الفترة المقبلة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الأزمة السياسية في تونس في ظل الدستور الجديد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف لحلقة:

د. سهام عزوز – باحثة في الشؤون المغاربية

بلقاسم حسن – عضو جبهة الخلاص المعارضة في تونس

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