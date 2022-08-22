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أحداث المغرب العربي خلال اسبوع

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي الى جدل التعديل الحكومي في المغرب وخريطة السيطرة والنفوذ في ليبيا ومآلات المشهد في تونس بعد الاقرار النهائي للدستور وجهود استعادة الأموال المنهوبة في موريتانيا وخلفيات رغبة الجزائر بالإنضمام لمجموعة بريكس.

العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس منيرة شريفي انه مع اعلان نتائج الاستفتاء النهائية ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ لم يعد بوسع المعارضة أن يكون لها مزيد من الوقت والفرصة لكي تقوم بمناورات جديدة إزاء الاجراءات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان الرئيس التونسي سيقيم وزنا لتحركات المعارضة التونسية وان لديه أجندة يريد أن يقوم بها في المستقبل.

منيرة شريفي أضافت انه وفقا للقانون الجديد فإن رئيس المحكمة هو الذي سيخلف رئيس الجمهورية في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك دلالات واضحة بأن الجزائر تحاول ما بوسعها والمساهمة في كسر الهيمنة الغربية في العالم.

وأضاف ان استهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانضمام الى مجموعة البريكس ليس فقط لمعالجة الجانب الاقتصادي وانما هو جانب استراتيجي سياسي للجزاسئر والعالم الثالث.

توفيق تيقرين اكد ان الدول التي تسعى الى الانضمام لمجموعة بريكس تهدف الى اعادة التوازن للعلاقات الدولية وكسر الهيمنة الغربية التي تحاول ان تلتهم الجميع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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