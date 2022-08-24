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6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة

6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تجذب الوجبات السريعة الكثيرين من مختلف الأعمار نظرا لاعتناء منتجيها بالمذاق حتى وإن جاء ذلك على حساب القيمة الغذائية أو تشبع تلك الوجبات بالدهون الضارة.

العالم - صحة

عرض موقع "الكونسلتو" قائمة بالمشاكل التي يعانيها معظم من يعتادون تناول الوجبات السريعة، نذكرها فيما يأتي:

أمراض القلب

يعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد عن حد معين، حيث يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.

سكر الدم

تحتوي تلك الوجبات على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المصنعة التي يحولها الجسم إلى سكر، وبالتالي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم يبدأ الجسم في ضخ كمية كبيرة من الأنسولين، وبمرور الوفت يتسبب ذلك في تآكل البنكرياس وتبقى مستويات السكر مرتفع وتزداد فرص الإصابة بالسكري.

اضطرابات الجهاز الهضمي

وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك وزيادة فرص الإصابة بالبواسير والفتق.

التقلبات المزاجية

لأن الوجبات السريعة فقيرة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتحسين المزاج، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناولها في سهولة الإصابة بالاكتئاب.

ضعف الخصوبة

تؤثر أملاح الفثالات التي تحتويها الوجبات السريعة على الخصوبة بشكل واضح، كما يزيد ذلك من ضعف الذاكرة والاضطرابات السلوكية عند الأطفال.

ضعف الأسنان

وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

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