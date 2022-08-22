بـ 9 ذهبيات .. ايران تحرز المركز الاول بالأولمبياد الدولي للفيزياء الفلكية

العالم - ايران

وتمكن فريق طلبة ايران من احراز 9 ميداليات ذهبية زائدة فضية واحدة في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية IOAA" 2022" التي استضافتها مدينة كوتايسي الجورجية.

وحصد الميدالية الذهبية بفريق طلبة ايران كل من الطالب: " مهدي استاد محمدي" و"سبهر سلامت" و" محمد مهدي عابديان" و"فرهاد عزيزي سطري" و"يوسف مير يوسفي" و"سهند اسماعيل زادة" و"سهند اكرمي بور" و"آريا قنبري" و"أرسام مجد" فيما نال "علي رضا اعلائي هره دشت"الميدالية الفضية.

وأشرف على الفريق الايراني كل من الدكتور "مهدي خاكيان قُمي" والدكتور " حسن حقي" و"امير حسين أميري" و" هدي بورغلامي"، حيث شارك في اطار مجموعتين "الف" التي حصدت 5 ذهبيات والمجموعة "ب" الحاصلة على 4 ذهبيات وفضية في الاولمبياد الدولي الذي تنافس في إطار مسابقاته 250 طالبا من 45 بلدا.

وكانت ايران قد أحرزت بالدورة السابقة من الاولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية 2021 الذي عقدت فعالياته افتراضيا في كولومبيا، ميداليتين ذهبيتين و5 فضيات وبرونزية واحدة وشهادة دبلوم فخرية.