بدء تنفيذ البرنامج التدريبي الحواري السوري الإيراني

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، ان البرنامج يستمر لمدة شهر تتم خلاله الاستفادة من الخبرات الإيرانية خلال الأيام التسعة الأولى على أن يستكمل بإشراف خبرات سورية.

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت في تصريح لسانا أن أهمية البرنامج تكمن بوجود مدربين إيرانيين يتمتعون بخبرة طويلة في محاور التدريب التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والسلامة الإدارية الشفافية والوقاية من الفساد الإداري إضافة إلى التفكير الإبداعي والابتكار في الإدارة العامة لخلق مؤسسات إبداعية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة بداية لخطوات لاحقة من التدريب والتأهيل ولا سيما أن سورية تشهد مرحلة جديدة تسعى فيها إلى النهوض بكفاءات وقدرات العاملين في الدولة وخاصة القيادات الإدارية مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة بتنفيذ البرنامج التدريبي خلال العام القادم 2023 مع تطويره والاستفادة من تقييم المرحلة الحالية لتجاوز الثغرات.

وكانت وزارة التنمية الإدارية وقعت مع مؤسسة شؤون الإدارة والتوظيف الإيرانية في الـ 21 من شباط الماضي مذكرة تعاون لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية