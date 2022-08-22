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باختصار..العراق .. تحشيد في الشارع ومطالبات متضاربة

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة العراقية الجمعة حشودا من المتظاهرين الصدريين بالمنطقة الخضراء وحشودا للإطار التنسيقي جنوبها .

العالم - باختصار

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باختصار..العراق .. تحشيد في الشارع ومطالبات متضاربة

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