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رئيس المجلس العسكري في مالي يعين ضابطا رئيسا مؤقتا للبلاد

رئيس المجلس العسكري في مالي يعين ضابطا رئيسا مؤقتا للبلاد
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

عيّن المجلس العسكري الحاكم في مالي وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبد الله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة، بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.

العالم - افريقيا

وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها، يشغل عبد الله مايغا (40 عاما) منصب المتحدث باسم الحكومة منذ نهاية العام 2021، وهو ما خوله الظهور مرارا على شاشة التلفزيون الرسمي.

والكولونيل مايغا لم يكن ضمن حلقة الضباط الذين استولوا على السلطة مع الكولونيل غويتا في أغسطس/آب 2020، لكنّه يعد مقرّبا من رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا، وأصبح الصوت الذي يجسّد سياسة القطيعة مع فرنسا وحلفائها التي اعتُمدت بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح في مايو/أيار 2021 بالرئيس ورئيس الوزراء المدنيَّين.

وبعد تعيين ضابط رئيسا للحكومة بات رئيسا السلطة التنفيذية عسكريََين، علما أن المجلس العسكري كان قد وافق تحت ضغط دولي على إبقاء المنصبين بيد مدنيَين، مع الاحتفاظ بالسلطة العليا في القرارات.

وكان شوغل كوكالا مايغا، وهو سياسي مالي مخضرم، قد عيّن رئيسا للحكومة بعد الانقلاب الثاني، لكنه أصيب بوعكة صحية قبل نحو أسبوع ونُقل إلى مستشفى للعلاج، وفق مسؤول طبي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء في صفحته على فيسبوك أنه "بعد 14 شهرًا من العمل الدؤوب" يأخذ رئيس الحكومة شوغل كوكالا مايغا "استراحة قسرية" بتوصية من طبيبه.

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