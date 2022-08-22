الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تخرجها باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي..

القوات الاميركية المحتلة تواصل سرقتها النفط السوري عبر 45 صهريجا

القوات الاميركية المحتلة تواصل سرقتها النفط السوري عبر 45 صهريجا
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا اليوم الاثنين، ان قوات الاحتلال الاميركي أخرجت 45 آلية غالبيتها صهاريج معبأ بالنفط الخام المسروق من حقول النفط السورية.

العالم - سوريا

وأوضح مراسلنا، ان القوات الاميركية المحتلة أخرجت آليات صهاريج النفط السوري المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية باتجاه العراق.

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية قد اكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر وقاحة في جرائم السرقة التي تمارسها تجاه العديد من بلدان العالم كما هو الحال حاليا في سرقة النفط السوري الذي يعد أمرا مخزياً وعاراً على واشنطن.

وقالت الصحيفة في مقال لها إن القوات الأمريكية مستمرة في سرقة النفط السوري ونقله إلى الأراضي العراقية وهي حقيقة بات يسهل فهمها بما أن السلب والنهب أصبحا حرفة تمارسها الولايات المتحدة منذ زمن طويل مشيرة إلى أن هذا الأمر يظهر أن الجشع الأمريكي للحصول على النفط لن يتوقف.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال الاميركي تواصل سرقتها نفط سوريا + فيديو

القوات الأمريكية تخرج عشرات من صهاريج النفط السوري إلى العراق

الاحتلال الأمريكي يخرج 169 آلية معبأة بالفيول السوري المسروق

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب السيول والأمطار

وزارة حقوق الإنسان بصنعاء: المنظمات الدولية تنصلت عن مسؤوليتها الإنسانية

الجعفري لوفد إسباني: انتصار سوريا على الارهاب والقوى الداعمة له انتصار للحق

أردوغان ضد الحرب في أوكرانيا.. ولكن ماذا عن الحرب في سوريا؟

استمرار الخروقات البحرية المعادية مقابل رأس الناقورة جنوبي لبنان

توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين إيران وأوزبكستان