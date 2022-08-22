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مسؤول ايراني: تم اصدار ملیونين و ۷۰۰ الف جواز سفر لزيارة الاربعين

مسؤول ايراني: تم اصدار ملیونين و ۷۰۰ الف جواز سفر لزيارة الاربعين
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلن "مجید میراحمدي" رئيس اللجنة المركزية لأربعينية الامام الحسين (ع) عن اصدار مليونين و700 الف جواز سفر للزوار الايرانيين الراغبين بالمشاركة في المسيرة المليونية بمناسبة الأربعين، موضحا بأن هنالك اكثر من 200 الف جواز سفر قيد الاصدار، مما يظهر نموا للضعف قياسا لقبل 3 اعوام.

العالم - ايران

وقال هذا المسؤول الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لأربعين الامام الحسين (ع) أنه ونظرا لبقاء وقت قصير لبدء مراسم الاربعين، فإننا نعمل لتوفير الارضية لزيارة سهلة ومريحة للزوار الاعزاء.

وأشار الى تأكيد رئيس الجمهورية بخصوص تسهيل عملية ايفاد الزوار واقامة هذه المراسم بشكل افضل، وذلك نظرا لحرارة الجو في هذه الايام حيث قامت وزارة الصحة التي تتولى هذه المهمة بنشر وحداتها في الحدود الايرانية.

وأكد أن توفير ماء الشفة كان من المواضيع المهمة التي تناولها الاجتماع لانجاح مراسم الاربعين، مشيرا الى أن لجنة الاسكان والتغذية قامت بالاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

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