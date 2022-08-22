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القوات التركية تقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن في الحسكة وريفها

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

لليوم الـ21 على التوالي تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها قطع المياه عن قرابة مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها الغربي بعد استيلائها على محطة علوك المصدر المغذي الوحيد لمياه الشرب، وسط جهود حكومية إسعافية لإنقاذ مايمكن إنقاذه.

العالم - خاص بالعالم

تستمر القوات التركية والفصائل الموالية لها بانتهاكاتهم المتكررة على خط جر المياه الواصل بين محطة علوك و تل تمر مهددين بذلك حياة مليون مواطن يعتمدون على محطة علوك كمصدر وحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة وريفها الغربي.

جهود حكومية حثيثة من خلال حفر آبار سطحية، وتركيب محطات تحلية، ونصب خزانات ذات سعات كبيرة في الأحياء، وتسيير صهاريج بشكل يومي لكنها تبقى قليلة وإسعافية لإنقاذ الموقف، مع تقصير واضح لعمل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

تعثر عمل المشاريع المنفذة في منطقة الحمّة وجر مياه من نهر الفرات زاد من معاناة الأهالي وترك المنطقة مهددة لكارثة إنسانية محتملة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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