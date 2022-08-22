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ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة القطارة في كربلاء المقدسة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة القطارة في كربلاء المقدسة
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة لضحايا حادثة قطارة الامام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان لها، ان "حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء المقدسة لغاية الان ستة مصابين وسبع وفيات".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.

وأعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، امس الاحد، انه سيتم اغلاق الموقع الاثري لقطارة الامام علي في المحافظة.

والمتحدّث باسم الدفاع المدني العراقي أوضح أن "كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور. وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى".

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ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة القطارة في كربلاء المقدسة

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