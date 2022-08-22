 بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة "تدريب ومساعدة" الجيش الأوكراني

العالم- أوروبا

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ردا على موقع مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني، إنه "لن يكون التدريب في أوكرانيا، ولكن في الدول المجاورة التي لديها بالفعل مهمات تدريبية".

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تقوم بالفعل بتدريب الجيش الأوكراني، على وجه الخصوص، لتشغيل المعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح بوريل أن "الجنود الأوكرانيين يتم تدريبهم بالفعل في بولندا وجمهورية التشيك وبريطانيا وفرنسا و نحن نوفر أسلحة متطورة إلى حد ما، والتدريب ضروري لتشغيلها".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في 21 فبراير من هذا العام إن الاتحاد الأوروبي سينشر بعثة تدريب عسكرية استشارية في أوكرانيا، ويبقى تحديد معالم ووقت الانتشار.

تم اتخاذ قرار إرسال البعثة في يناير من هذا العام خلال اجتماع لرؤساء وزارات دفاع دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، كما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.