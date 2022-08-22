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كأس الاتحاد الآسيوي؛

انتصار تاريخي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على كوريا الجنوبية

انتصار تاريخي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على كوريا الجنوبية
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب إيران للكرة الطائرة للسيدات في أول مباراة له أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية لكأس الاتحاد الآسيوي ليحقق اول انتصار له على كوريا .

العالم - ايران

ففي النسخة السابعة من كأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات والتي انطلقت بمشاركة 9 منتخبات امس الأحد 30 أغسطس في مانيلا بالفلبين ، وفي اليوم الثاني من هذه البطولة، واجه المنتخب الوطني الإيراني منتخب كوريا الجنوبية حيث فاز بثلاث اشواط متتالية بنتيجة 25، 10 و 25، 15 و 25، 13 .

وهذا هو الانتصار الأول للمنتخب الإيراني للكرة الطائرة النسائية على كوريا الجنوبية بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وكان لتواجد الإيرانيين المقيمين في الفلبين في قاعة البطولة وتشجيع لاعبي بلادنا دور كبير في رفع معنويات المنتخب .

ويخوض منتخب إيران لكرة الطائرة للسيدات غدا (الثلاثاء) مباراته الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي للسيدات ضد فيتنام .

ويضم المنتخب الوطني الايراني في تشكيلته ايتك سلامات ، حانية محتشمي بور ، محدثة مشتاقي ، شبام علي خاني ، مهسا صبري ، مائدة برهاني ، مهسا كدخدا ، فاطمة اميني ، بوران زارع ، تهمينة درغزني ، نجار هاشمي ، إلهة بورصالح ، ريحانه كريمي .

وهذه هي المشاركة السادسة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات في كأس الاتحاد الآسيوي.

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كأس الاتحاد الآسيوي؛ انتصار تاريخي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على كوريا الجنوبية

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