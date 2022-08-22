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رئيس وزراء العراق يصل مصر لحضور القمة العربية المصغرة

رئيس وزراء العراق يصل مصر لحضور القمة العربية المصغرة
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية المصغرة.

العالم - خاص بالعالم

وتستضيف مصر اليوم قمة عربية مصغرة من المقرر أن يشارك فيها قادة ورؤساء كل من مصر والاردن والعراق والامارات والبحرين.

وذكرت مصادر أردنية أن القمة تهدف إلى التباحث حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية، بحضور الرئيس الامريكي جو بايدن، وبمشاركة الدول ذاتها إلى جانب قادة عرب آخرين.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أول الواصلين الى مصر، حيث وصل أمس الاحد وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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