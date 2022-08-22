بوريل: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تأشيرات الروس فكرة غير جيدة

العالم- أوروبا

ووصف بوريل، في تصريحات صحافية، هذا الاقتراح بالـ"مثير للجدل"، مشيراً إلى أنّ "بعض الدول اتخذت بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، في حين أنّ البعض الآخر لن يدعم القرار"، معقباً: "لا أعتقد أنه من الجيد منع جميع الروس من الدخول".

وأضاف: "لا ينبغي السماح لرجال الأعمال الروس من النخبة دخول الاتحاد الأوروبي، لكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وهم غير مستعدين للوجود هناك في مثل هذا الوضع، ولا يمكننا إغلاق الباب أمامهم".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي ترأس بلاده حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، بأنّ الاتحاد سيدرس في نهاية آب/أغسطس، منع إصدار تأشيرات دخول للروس، قائلاً إنّ ذلك سيكون عقوبة أخرى فعّالة جداً ضدّ روسيا.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أنّ "البرتغال تعارض حظر دخول السياح الروس الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنّ العقوبات يجب ألا تكون معادية للشعب الروسي، إذ أنّ الهدف الرئيس منها معاقبة النظام العسكري الروسي، لا الشعب".

ويثير الإجراء، الذي تطالب به السلطات الأوكرانية، انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27.