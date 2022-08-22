وصول قادة الأردن والبحرين والعراق لمصر للمشاركة بالقمة العربية المصغرة

العالم ـ مصر

ومن المقرر أن يشارك القادة الثلاثة في قمة خماسية، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي وصل إلى مصر أمس.

وستبحث القمة دعم علاقات التعاون بين الدول الخمس وسبل تطويرها الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، كتب على صفحته بموقع فيسبوك أن السيسي وبن زايد سيستقبلان بعد ظهر اليوم قادة الأردن والبحرين والعراق.

ونقلت قناة “اكسترا نيوز” الاخبارية المصرية أن “لقاء مرتقبًا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات بالعلمين”.

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي جدول اللقاء أو ما سيناقش من نقاط.

إلا أن القناة أشارت إلى تناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

كما من المتوقع أن يتم التباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمطار العلمين وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن “لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية”.

وأضاف “تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية”.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسا لدولة الامارات في أيار/مايو.