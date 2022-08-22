متى تهاجم "اسرائيل" ايران؟

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : يقول وزير الحرب الإسرائيلي إنه إن اقتضت الضرورة ، فإن شن هجوم إيران ليس مستبعدا .

الاعراب :

- كرر بيني غانتس كليشة مهاجمة إيران التي تعود الى اكثر من 40 عاما ، في حين يعرف هو وجميع المطلعين على الشأن الاسرائيلي جيدا أن مثل هذه التهديدات لم ولن تتجاوز أبدا مستوى الالفاظ . الاستفادة من هذا النوع من الأدبيات يأتي بهدف الاستهلاك الانتخابي الداخلي وقد تظهر تاثيراته في الانتخابات التي ستقام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في الكيان الاسرائيلي .

-كما أعرب غانتس مرارا وتكرارا عن قلقه بشأن حيازة إيران لما يسمى بالأسلحة النووية ، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد المحتمل بين إيران والغرب ، قال إن هذه الاتفاقية بها العديد من المشاكل والثغرات . من الواضح أن أهم إنجاز للاتفاق النووي المحتمل هو أنه ، على عكس توقعات "إسرائيل" والغرب ، لم يرد فيه ذكر لقوة إيران الصاروخية ونفوذها الإقليمي، مما يعني أن "إسرائيل" ستكون محاطة بمحور المقاومة من جميع الجوانب وتخضع للمراقبة المستمرة والوصول الكامل من قبل هذا المحور من جميع الجهات. بمعنى آخر أن أصغر حركة خاطئة ستقابل برد مضاعف .

- يعترف كل من الكيان الصهيوني والعالم أجمع بأن لايران ومحور المقاومة اليد العليا في ساحة الحرب والميدان، لذلك ربما يكون انزعاج السلطات الصهيونية ، وهو ما يتكرر على لسان أشخاص مثل غانتس ، يعود إلى تمرد دول الاتحاد الاوروبي عن أوامر "إسرائيل". اجتماع ماكرون ولابيد ايضا كان بهدف استرضاء "إسرائيل" ، ولهذا السبب ، منح ماكرون رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت اذنا صاغية لاستماع تصريحاته الخاوية القاضية : بأننا ​​ضد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، وإذا تم التوصل الى اتفاق فاننا لا نعتبر أنفسنا ملزمين به! .

- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهم اليوم، امريكا بالمماطلة في الرد على مقترحات إيران بشأن الاتفاق النووي، ويبدو أن أحد أسباب هذه المماطلة هو كسب رضا الصهاينة الذين يعتبرون أنفسهم ذوي نفوذ وتاثير بشكل تقليدي في جهاز السياسة الخارجية الأمريكية.

- رغم أن مصير الاتفاق النووي سواء تم الاتفاق بشأنه ام لا واضح من ناحية إيران ، لكن يبدو أنه في كلتا الحالتين، فإن ما يسبب الألم والقلق لـ"إسرائيل" هو استعداد محور المقاومة للانقضاض على هذا الكيان وهيمنته الكاملة على جميع شؤونه .