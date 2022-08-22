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وزير لبناني يرد على تصريحات غانتس حول الحرب مع لبنان

وزير لبناني يرد على تصريحات غانتس حول الحرب مع لبنان
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

ردَّ وزيرالثقافة اللبنانی وسام المرتضى على تصريحات وزير الحرب العدو الإسرائيلي بيني غانتس حول احتمالية دخول حربا مع لبنان.

العالم - لبنان

وقال المرتضى في بيان اليوم الاثنين : المأساة حلت يوم زرعتم نبتًا غريبًا في ارضنا المقدسة ورحتم تستبيحون حقوقنا في برنا وبحرنا وفضائنا.

أما اليوم فقد آن لكم أن تعرفوا أننا قوم نقارع المآسي ونغلبها، وأن ما بيننا ليس مسألة منصة مقابل منصة فالحق والباطل لا يوضعان في كف واحدة، وإن أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات، عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة.

وكان قد قال وزير الحرب العدو الإسرائيلي بيني غانتس: "أأعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني، وآمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها"

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