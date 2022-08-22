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واشنطن تدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

واشنطن تدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

دانت الخارجية الأمريكية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، مشيرة إلى أنها تدين الهجمات على المدنيين أينما وقعت.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين: "نحن ندين بشكل قاطع الهجمات على المدنيين، سواء أكانت في كييف أو بوتشا أو خاركوف أو كراماتورسك أو ماريوبول أو في موسكو. وهذا المبدأ يشمل العالم كله".

وتابع: "لا أشكك في أن الجانب الروسي سيحقق في ذلك. ولا أشكك كذلك في أن الروس سيخرجون باستنتاجات معينة".

وأضاف، ردا على سؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد بأن أوكرانيا غير متورطة في ذلك: "كل ما بوسعي أن أقول الآن هو أن أوكرانيا تنفي أي ضلوع لها في ذلك. ونحن من جانبنا ندين الهجمات المتعمدة على المدنيين أينما كانت".

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واشنطن تدين اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا

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