منظمة حقوقية: قطر ترحل عمالا نظموا احتجاجا

العالم-قطر

وقال رئيس المنظمة المتخصصة بحقوق العمال ومقرها لندن، مصطفى القادري في بيان إن "المنظمة ترجح أن ما يقرب من 60 عاملا شاركوا في احتجاج 14 أغسطس، قد تلقوا أوامر بالترحيل"، مبينا "أننا تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفيليبين قد تم ترحيلهم أيضا".

وكشفت أن بعض العمال لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما أنه تم رفع الأجور بشكل متكرر.

وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف.

وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر الأحد إنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"، مؤكدا ان "التحقيق مستمر".

من جهتها أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ "إجراءات أخرى" ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.