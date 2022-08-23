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وزير الخارجية الايراني يصل الى باماكو عاصمة جمهورية مالي

وزير الخارجية الايراني يصل الى باماكو عاصمة جمهورية مالي
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إلى باماكو العاصمة المالية فجر اليوم الثلاثاء .

العالم - ايران

وكان في استقبال امير عبداللهيان فور وصوله الى باماكو نظيره المالي عبد الله ديوب حيث من المقرر ان يجتمع مع المسؤولين في هذا البلد.

وفي السياق نفسه، قال متحدث الخارجية "ناصر كنعاني" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس : إن زيارة امير عبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد، مبينا أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في جولته الافريقية الاولى.

واضاف كنعاني : إن توسيع العلاقات بين ايران والدول الأفريقية، كان على الدوام من أولوياتنا؛ لافتا بان الجولة الافريقية لوزير الخارجية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.

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وزير الخارجية الايراني يصل الى باماكو عاصمة جمهورية مالي

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