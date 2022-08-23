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الاخبار: عون يخيّر ميقاتي.. تأليف أو سحب التكليف!

الاخبار: عون يخيّر ميقاتي.. تأليف أو سحب التكليف!
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري أن الرئيس اللبناني ميشل عون غير معني بالبقاء في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وهو أبلغ كل المعنيين بأن هذا خياره، حسب صحيفة "الأخبار".

العالم - لبنان

لكن المصادر قالت إن الخيارات البديلة قد تكون مفتوحة أمام أمور أخرى غير فكرة البقاء في القصر، مشيرة إلى أن النقاش يدور حول خيارات بديلة.

وأضافت أنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القادرة على القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين، الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً. والثاني هو البحث في طريقة تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة بديلة تتولى إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

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