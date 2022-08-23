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نابلس..استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

نابلس..استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

استشهد محمد مرزوق عرايشي، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، في مدينة نابلس.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، أن عرايشي (24 عامًا)، أصيب برصاصة في صدره، قرب منطقة المجمع الشرقي في المدينة، خلال تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تحاصر مجموعة من المقاومين في البلدة القديمة.

وأدت تلك المجزرة الإرهابية حينها إلى استشهاد المطلوب الأول للاحتلال بالمدينة الشهيد إبراهيم النابلسي، ومعه الشهيد إسلام صبوح، والفتى حسين طه.

وسيشيع جثمان الشهيد عرايشي اليوم عند الساعة 11 ظهراً من أمام مستشفى رفيديا، إلى دوار الشهداء، وسط المدينة للصلاة عليه، ثم مواراته الثرى.

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