"الانتقالي الجنوبي" يعلن اطلاق عملية عسكرية في أبيَن

العالم-الیمن

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، في تغريدة عبر تويتر، إن "القوات المسلحة الجنوبية تطلق عملية سهام الشرق في أبين". وزعم أن العملية "تهدف لمكافحة الإرهاب في المحافظة"، دون مزيد من التفاصيل.

وردّ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في حكومة الفار عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية في تغريدة عبر توتير، إن العملية "تهدف للقضاء على ما تبقى من ألوية للجيش اليمني بمحافظة أبين".

إلى ذلك، أصدرت القوات المشتركة محور أبين (تابعة لحكومة عدن) بيانا نقلته صحيفة "عدن الغد" (محلية)، أكدت فيه أن "هناك حشدا من قبل قوات الحزام الأمني وقوات أخرى تجاه شقرة للدخول في صراع وحرب ستكون محافظة أبين ومواطنوها هي الخاسرة الأولى" .

وذكر البيان أن هذه التحركات تأتي "بالرغم من توجيهات رئيس المجلس الرئاسي إلى كل الجهات ووزارة الدفاع بعدم الإقدام على أي عمل عسكري في محافظة أبين، وإعادة تموضع القوات بحسب اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة من اللجنة الأمنية والعسكرية، والتوجيهات العليا للمجلس الرئاسي بوقف كل التحركات الأمنية والعسكرية".

وأكدت القوات المشتركة أن هذه المعركة "لا تخدم استقرار وأمن المحافظة"، لافتة إلى أن "تحكيم العقل في هذه الظروف الاستثنائية يجنب المحافظة كل ويلات الحرب مع تحياتنا للجميع".