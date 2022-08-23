أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022

آرمان امروز

قطار الإتفاق النووي يحطّ رحاله في واشنطن

ابتكار

الإتحاد الاوروبي يعلن إحتمالية إستئناف المفاوضات النووية في فيينا وايران تستعد للخطة "باء" في حال فشلها

إطلاعات

جوزيف بورل .. الردُّ الإيراني على المقترح الأوروبي يبعث على التفاؤل

ايران

رئيس الجمهورية في لقائه مدراء ومنتسبي وزارة الدفاع يؤكد على دعم الإبداعات في قطاع التصنيع العسكري

جمهوري اسلامي

صحيفة بلومبرغ : اذا ما تمَّ الاتفاق النووي هناك مائة مليون برميل نفط ايراني سيدخل الأسواق

شرق

رئيسي: لن نتراجع في أيِّ مفاوضات عن حقوق الشعب قيد أنملة ، نحن نعمل بجدٍّ لحلِّ مشاكل أبناء الشعب

ابرار

المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية : لسنا بصدد إقامة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة

رسالت

روسيا تفعِّل سلاح الطاقة ، أزمة الغاز تقضُّ مضاجع الأوروبيين

جوان

الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق كامل في قضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة

كيهان

تقرير في صحيفة الغاردين يشير إلى إحتمالية نشوب حرب داخلية في الولايات المتحدة

ابرز ما جاء من اراء و تعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

SD

اعتماد

صحيفة اعتماد كتبت في مقالها ( مواجهة محتدمة بين "خان" وهيكلية السلطة في باكستان (

اتهمت الشرطة الباكستانية يوم امس عمران خان ، رئيس الوزراء السابق ، بخرق قوانين مكافحة الإرهاب، قضية يمكن أن تؤدي إلى بداية جولة جديدة من التوترات السياسية والاضطرابات الشعبية. توجيه هذه الاتهامات يأتي بعد أيام قليلة من إدانة عمران خان لاعتقال احد المقربين منه ، وتوجيهه تهديدات مباشرة لضابط الامن والقاضي المسؤولان عن اصدار مذكرة الاعتقال . ووعد عمران خان بتقديم شكوى قانونية ضدهم بالقول "لن نسامحكم". وحسب وسائل إعلام محلية باكستانية فان الشرطة في تقرير يتضمن تفاصيل التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق قالت إن تصريحاته كانت "محاولة متعمدة وغير قانونية لترويع القضاء والشرطة" الباكستانية. (حركة الإنصاف التي يترأسها عمران خان إعتبرت أن الإتهام ضد زعيمها لا أساس له (

ووصفته بأنه "عمل سياسي" يعزز "عدم الاستقرار" في باكستان. وكان عمران خان اشار في اكثر من مناسبة الى أن الجيش يريد منعه من العودة إلى السلطة. وقال الأسبوع الماضي إن الجهود جارية في هذا البلد لإعادة نواز شريف ، رئيس الوزراء الباكستاني السابق ، من لندن الى البلاد الشهر المقبل.

اطلاعات

في تقريرها ( إنجازات الحرب في أوكرانيا للصين ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

الهجوم روسيا على أوكرانيا كان له درسان عظيمان للصين ، وهما أكبر إنجازات الصين في هذه الحرب. (تراقب الصين بدقة نتيجة حرب أوكرانيا لترى ما إذا كان بإمكانها تنفيذ نفس النموذج لتايوان)

بالإضافة إلى ذلك ، يراقب القادة الصينيون أخطاء روسيا بعناية حتى لا يرتكبوا هذه الأخطاء إذا هاجموا تايوان في المستقبل . علاوة على ذلك، استفادت الصين أيضًا بشكل كبير من الحرب في أوكرانيا فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدين . بناء على ذلك ، فإن لحرب أوكرانيا درسان عظيمان للصين ، وهما أعظم إنجازات الصين من هذه الحرب: أولاً ، سيحاول حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي دائمًا تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع قوة نووية كبرى. ثانيًا ، خلّفت الحرب الاقتصادية مع روسيا مشكلات كبيرة للاقتصادات الغربية ، بما في ذلك الضغوط التضخمية المتزايدة ومعدلات النمو المنخفضة في اوروبا . أي إجراء مماثل ضد الصين ، وهي اقتصاد أكبر بعشر مرات من الاقتصاد الروسي ، من شأنه أن يدمر الاقتصاد العالمي.

قدس

تناولت صحيفة قدس عودة السفير الاماراتي الى طهران وتحت عنوان (عودة الإمارات للسير على خطى الإستقرار)

فقد ذكرت إحدى وسائل الإعلام المقربة من حكومة الامارات ان إيفاد "سيف محمد الزعابي" سفيرا لهذا البلد لدى إيران يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. كما نشر أنور قرقاش ، مستشار رئيس حكومة الإمارات للشؤون الدبلوماسية ، رسالة على تويتر ، وأعلن أن قرار الحكومة بإعادة سفيرها إلى طهران يتماشى مع نهج إعادة العلاقات وتعزيزها لتهيئة الأجواء لخلق منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر. ويرى مراقبون ان عودة السفير الاماراتي الى طهران التي أتت بعد عودة مماثلة للسفير الكويتي هي(إنجاز آخر للدبلوماسية الإيرانية في توثيق وإدارة العلاقات مع دول المنطقة)

مراقبون اعتبروا ان عودة السفيرين الاماراتي والكويتي قد تكون مقدمة لعودة العلاقات الدبلومسية بين طهران والرياض في المستقبل القريب .

رسالت

نشرت صحيفة رسالت مقالا يحمل عنوان ( تهديد سيد المقاومة لأمريكا ) تطرقت فيه لكلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم امس ، حيث تحاول الولايات المتحدة والنظام الصهيوني إرباك المعادلات الداخلية في لبنان حيال قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة أو ربط هذا الموضوع بقضايا إقليمية ودولية أخرى ، واشارت الصحيفة الى ان المقاومة اللبنانية وشخص السيد "حسن نصرالله" الأمين العام لحزب الله يراقبون هذه القضية بشكل مستمر ويؤكدان أنهما لن يسمحا بأي مناورات للعدو. وكان السيد نصر الله وجّه تحذيرات للكيان الصهيوني قبل نحو أسبوعين واشار الى(إمكانية تبني حزب الله للخيار عسكري إذا استمرت الاعتداءات الصهيونية (

ما جعل الصهاينة يعلنون ومن خلال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين ، الذي يلعب دور الوسيط في قضية الخلاف الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة ، تأجيل استخراج الغاز إلى ما بعد سبتمبر.

كيهان

(هل تتكرر تجربة الهزيمة الصهيونية من غزة في الضقة الغربية ؟ ) تحت هذا العنوان تطرقت صحيفة كيهان الى تصاعد العمليات المسلحة في الضفة الغربية واشتداد حالة انعدام الأمن ضد الصهاينة في هذه المنطقة ، هذا الموضوع -حسب الصحيفة - يُذكرنا بالظروف الصعبة التي عاشها الصهاينة المحتلون عام 2005 قبل فرارهم من قطاع غزة. قد يصف الكثيرون انسحاب الصهاينة من الضفة الغربية بأنه هدف طموح ومبالغ فيه ، لكن حقائق الضفة الغربية اليوم تشير الى أن انسحاب الصهاينة من الضفة الغربية بات قاب قوسين او ادنى . وبحسب الوثائق الاسرائيلية ، توصلت حكومة شارون في ذلك الوقت إلى استنتاج مفاده( ان السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الكيان الصهيوني هو الانسحاب من قطاع غزة ثم الضفة الغربية)

واعترفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية في تقرير كتبه "عاموس حرئيل" بأن الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار. وكانت مصادر صهيونية قد حذّرت من أن سيناريو تسليح الفلسطينيين في الضفة الغربية يجري تنفيذه رغم كل التضييقات والإجراءات التي تمارسها قوات الشاباك.