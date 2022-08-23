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وزير الدفاع الايراني: قدراتنا في مختلف المجالات زرعت اليأس لدى العدو

وزير الدفاع الايراني: قدراتنا في مختلف المجالات زرعت اليأس لدى العدو
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "محمد رضا آشتياني": ان العدو محبط لعلمه بالمستوى العلمي والفني لوزارة الدفاع وكذلك قدراتها في مختلف المجالات.

العالم - ايران

وقال أشتياني في مقابلة تلفزيونية بخصوص الردع الاستراتيجي لوزارة الدفاع: ان الأعداء لم يحققوا اى انتصار منذ بداية الثورة الإسلامية ورغم ذلك مستمرون في بذل جهود يائسة مؤكدا ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض حيث تطمئن البلاد انهم قادرون على الدفاع وکذلك خلق الفرص.

وحول التطور الملحوظ الذي حققته وزارة الدفاع على مدى اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية وطلب الدول الكبرى لشراء معدات من إيران اوضح العميد اشتياني، إلى أن: وزارة الدفاع كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة لمواجهة التهديدات حیث رکزت الوزارة على ذلك في مختلف الاصعدة لتحقيق اهدافها المنشودة.

وأضاف وزير الدفاع: لقد حققنا انجازات كبيرة في مختلف المجالات بما فيها صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والمسيرات واوضح ان وزارة الدفاع تعمل على تحقيق انجاز كبير في مجال المسيرات.

وتابع بالقول بعد رصد التهديدات، يتم تحديد قدرات العدو لإعداد خطة طريق لصناعة وانتاج الاسلحة والمعدات وفقا للمعلومات التي تقدمها القوات المسلحة.

العدو يهتم بقدراتنا في مجال صناعة المسيرات

وفي إشارة إلى المخاطر في مجال الدفاع الجوي تابع وزير الدفاع: العدو يهتم بالمسيرات و للرد على تهديداته في مجال الرادار قمنا بالتنسيق في مجال صناعة الصواريخ والدفاع الجوي والرادارات وصناعة طائرات تحلق في ارتفاع متوسط وفي مجال الطائرات بدون طيار والمقاتلات ذات الارتفاع المتوسط​​، والصواريخ البالستية بعيدة المدى وفي مجال القيادة والسيطرة، حققنا انجازات كبيرة .

صناعاتنا الالكترونية فريدة في المنطقة

واضاف : في مجال الصناعة الإلكترونية لدينا قدرة عالية جدا، حيث ان صناعتنا هذه فريدة في المنقطة ويمكننا المنافسة في مجال إنتاج القطع الالكترونية ملفتا ان جميع الصناعات في وزارة الدفاع صممت بشكل تجعلنا القادرين على التصدي لتهديدات الاعداء.

وقال: ان العدو يشعر بخيبة أمل علما من المستوى العلمي والتجهيزي والفني لوزارة الدفاع حيث إن الوزارة ماضية في تحقيق التقدم وفي السنوات القادمة سنحصل على المعدات والأسلحة التي تمنع الاعداء من تنفيذ تهديداتهم ضد ايران.

واضاف ان ايران تواصل طريقها لارساء الامن والسلام في المنطقة وان العدو يدرك قدرات ايران واننا نؤكد على ضرورة تعزيز قدرات جبهة المقاومة امام الاستكبار ونساعد الدول التي تتحرك في هذا المسار.

وقال العميد أشتياني: ان وزارة الدفاع تلبي 90 في المائة من احتياجات القوات المسلحة وتم توطين اكثر من 419 من المعدات في وزارة الدفاع معتبرا التوطين بانه انجاز كبير للغاية.

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