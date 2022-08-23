العراق.. العبادي يطالب بإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار

العالم - العراق

وقال العبادي، في بيان له إنه "لا يجوز ان يصل الصراع السياسي الى زج القضاء فيه"، مؤكداً "على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته واحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل".

وطالب العبادي، بـ"التهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق أعماله في كافة مفاصله على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.

وذكر المجلس في بيان له أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".