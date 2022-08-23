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زابوروجيا: مستعدون لتقديم أدلة للأمم المتحدة حول قصف اوكرانيا للمحطة النووية

زابوروجيا: مستعدون لتقديم أدلة للأمم المتحدة حول قصف اوكرانيا للمحطة النووية
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت سلطات مقاطعة زابوروجيا الاستعداد لتقديم أدلة تثبت قصف المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية إلى الأمم المتحدة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن فلاديمير روغوف، عضو في إدارة مقاطعة زابوروجيا، قوله إن سلطات زابوروجيا، جمعت كافة الأدلة على قصف قوات كييف للمحطة وهي مستعدة لتقديم شظايا وأجزاء قذائف وصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المحطة.

وأشار إلى ضرورة أن يعلم العالم بأسره عن تورط نظام كييف في قصف المحطة النووية، مضيفا أن قوات كييف تستخدم في قصف المحطة النووية المدفعية الثقيلة الأمريكية والبريطانية.

في السياق ذاته، أكد روجوف تقليص عدد العاملين بالمحطة إلى الحد الأدنى للحفاظ على تشغيلها.

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