الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ حكم قاس على إمام الحرم المكي لانتقاده هيئة الترفيه

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

بعد أن قضت المحكمة الجزائية المتخصصة ببراءته، كشفت منظمة الديمقراطية في العالم العربي “DAWN” بأن محكمة الاستئناف الجزائية بالرياض، نقضت الحكم ضد إمام الحرم المكي "صـالح آل طالب"، وقضت بسجنه 10 سنوات.

العالم- السعودية

وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر": "محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمت بالسجن على إمام الحرم المكي الشريف" الشيخ صـالح آل طالب" بالسجن عشر سنوات (10 سنوات)، بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه".

من جانبه، أكد حساب "معتقلي الرأي" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين صحةَ الخبر، قائلاً: "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بنقض حكم الإفراج الصادر بحقّ إمام الحرم المكي "الشيخ صـالح آل طالب"، وإصدار حكم بالسَّجن ضده مدة عشر سنوات".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت إمام الحرم الدكتور صالح آل طالب في أغسطس/آب 2018، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت عدداً من الدعاة والشخصيات البارزة بالمملكة.

وجاء اعتقال إمام الحرم طـالب آل صـالح عقب تداوُل مقطعٍ صوتيٍ له، هاجم فيه انتشار الحفلات التي تقيمها هيئة الترفيه، وما يعتريها من اختلاط بين الرجال والنساء.

"طالب آل صـالح" يهاجم فعاليات هيئة الترفيه

ووفقاً للتسجيل المتداول، فقد توجّه الشيخ صالح آل طالب بصرخة نذير للجميع، متسائِلاً: "يا أيها المسلمون، ما الذي غيركم حتى بتنا نرى التزاحم على أماكن اللهو والطرب؟".

أزعجت "بن سلمان" ونظامه.. "وطن" تنشر خطبة إمام الحرم صالح آل طالب التي تسببت في اعتقاله

وأضاف: "يا أيها المسلمون.. ما الذي غيركم حتى بتنا نرى الرجال مع النساء في المسارح والحفلات جنبا إلى جنب؟".

وتابع متسائلا: "يا أيها المسلمون.. ما الذي حل بكم حتى بتنا نرى النساء والفتيات يتراقصن مع الشباب جنبا إلى جنب في منظر والله تقشعر منه الأبدان وترتجف منه القلوب؟".

وأردف: "أيها المسلمون.. ما الذي دهاكم فقست قلوبكم وجفت مشاعركم وتبدلت أحاسيسكم فبتم ترقصون على جثث قتلى حربكم المدافعين عن دينكم ومقدساتكم وبلادكم؟".

وزاد بالقول: "أيها المسلمون.. ما الذي أصابكم حتى يتهافت على المساجد فئات من منكم ليس للصلاة فيها بل للصعود عليه لمشاهدة فاسق يغني وسفيهات وسفهاء يرقصون ويتراقصون؟".

وتابع مستنكرا: "أنسيتم ام تناسيتم حرمات الله.. أنسيتم ان الذي اعتليتم مبانيه وتراقصتم فوقها هو بيت من بيوت الله؟".

روابط ذات صلة

أول رد سعودي رسمي على دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

صور.. إمام الحرم المكي السابق يرتدي 'الجينز' ويقود دراجة نارية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس البولندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا ضد روسيا

تقليص حصص القرآن في مدارس السعودية

انقسام في مجلس الأمن بشأن حظر قيادات حركة طالبان من السفر

فيديو حصري.. المنطاد التجسسي الاميركي في شمال شرقي الحسكة

شاهد..انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدوائية في طهران

الصحة الإيرانية: 3227 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا