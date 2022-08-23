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إقامة مسيرة بطول 17 كيلومتراً في طهران بمناسبة الأربعين

إقامة مسيرة بطول 17 كيلومتراً في طهران بمناسبة الأربعين
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

عقد فيلق الحرس الثوري في طهران اجتماعا تنسيقيا لإقامة مسيرة الأربعين الحسيني بالعاصمة الإيرانية للمواطنين الذين لم تسمح ظروفهم بزيارة كربلاء المقدسة.

العالم - إيران

وحضر الاجتماع كل من قائد فيلق طهران ومحافظ العاصمة وقائد فيلق سيد الشهداء في طهران ومسؤول المنظمة الثقافية والفنية في بلدية العاصمة.

وناقش الحاضرون في هذا الاجتماع كيفية تعزيز التنسيق في اقامة هذه الشعيرة الحسينية بالشكل الذي يليق بها وكيفية مشاركة من تخلف عن هذا الركب المليوني في المراسم التي ستقام في طهران في ذكرى الأربعين الحسيني التي ستنطلق كما في الأعوام السابقة في الساعة 7 صباحا من ميدان إمام حسين (ع) (وسط طهران) إلى المرقد الطاهر للسيد الكريم عبد العظيم الحسني (ع) في بلدة ري جنوب طهران لقطع مسافة ۱۷ كيلومترا.

ومن المقرر أن ينتشر أكثر من 1200 موكب وجناح ثقافي خاص بالعوائل والأطفال تحت شعار "أنا من حسين"، إضافة إلى إقامة 50 مسرح ومحطة فنية تتضمن الإنشاد بالتعاون مع القناة الـخامسة في التلفزيون الإيراني.

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