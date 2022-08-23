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17سفيرا أوروبيا يرفضون تصنيف الاحتلال لمنظمات فلسطينية بأنها "إرهابية"

17سفيرا أوروبيا يرفضون تصنيف الاحتلال لمنظمات فلسطينية بأنها
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن 17 سفيرا أوروبيا وصلوا إلى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، واجتمعوا مع مسؤول كبير، وأوضحوا له أن "تل أبيب فشلت في إقناعهم بشأن المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست التي أعلنتها أنها إرهابية".

العالم-فلسطين

وقالت إذاعة "كان" العبرية: إن "السفراء أكدوا مواصلتهم تمويل تلك المنظمات"، وأوضحوا لممثل وزارة خارجية الاحتلال، أنه "على الرغم من قرار "إسرائيل" إعلان بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية، فإنهم سيستمرون في تحويل الأموال إليها".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، (وسط الضفة)، واستولت على بعض المحتويات فيها، الخميس الفائت.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".
والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

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