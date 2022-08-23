الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-08-2022

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-08-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-08-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء

محكمة عراقية تصدر مذكرتي قبض بحق قياديين آخرين من التيار الصدري

كاظمي قمي: بعد سيطرة طالبان لم نواجه هجرة منظمة من أفغانستان

الصدر ينصح المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء وإبقاء الخيم

هذا ما يتوجب على تركيا فعله لإعادة الاستقرار للمنطقة؟

ما‍‍ذا يعني تعطيل الجهاز القضائي في العراق؟