كاظمي قمي: بعد سيطرة طالبان لم نواجه هجرة منظمة من أفغانستان

العالم - إيران

وجرى خلال هذه الندوة التي عقدت في مكتب دراسات وزارة الخارجية في طهران التباحث حول مشاكل طالبي اللجوء في إيران بحضور كاظمي قمي مبعوث ايران الخاص لشؤون أفغانستان.

وأكد أساتذة اللغة الفارسية والناشطون الثقافيون في هذا الاجتماع،على ضرورة المعرفة العلمية الكاملة للمجالات الثقافية والأدبية للبلدين واستخدام قدرات النخبة الأفغانية المهاجرة.

وأعرب باحثون في مجال الدراسات الثقافية والاجتماعية لأفغانستان عن آرائهم حول المهاجرين الأفغان وضرورة فهم قضاياهم وتعزيز صنع السياسات في هذا المجال.

وفي بداية هذا اللقاء قال حسن كاظمي قمي: هناك طاقات فريدة بين شعبي إيران وأفغانستان، وهذه المسألة يجب أن تكون قادرة على خلق علاقة تتجاوز القضايا الإستراتيجية، لكن هذا لم يحدث في الوقت الراهن فيما يسعى العدو إلى تدمير العلاقات بين البلدين.

وأضاف: خلال الحرب المفروضة وعندما كان النفط 6 دولارات، استضفنا 7 ملايين مهاجر أفغاني وعراقي عاشوا معنا مثل أبناء بلدنا وبدون تمييز، وهذا يكشف عن كرم ضيافة المجتمع الإيراني.

وتابع كاظمي قمي: بعد ظهور بوادر الهزيمة السوفيتية في أفغانستان، اقترحت هذه الدولة على الإمام الخميني (ره) أنه إذا اعترفت إيران بشكل غير رسمي بحكومة نجيب، فسيكون الاتحاد السوفيتي مستعدًا للتعاون مع طهران في حرب العراق لكن قائد الثورة الاسلامية رفض هذا العرض.

وقال كاظمي قمي: على الرغم من الأمور المذكورة، كانت هناك دائمًا مشاكل حاول العدو استغلالها وتدمير العلاقات بين البلدين.