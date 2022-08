ابجدية انتصار المقاومة الاسلامية على مدى 40 عاما

العالم - نبض السوشيال

اقام حزب الله احتفالية مركزية افتتحت بعرض فني تحت عنوان ( ابجدية النصر).. ألقى في ختامها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة حول المناسبة.

انها احتفالية احياء الـ40 عاما على انطلاقة المقاومة في لبنان والذكرى السنوية لانتصار عام 2006 وذكرى التحرير الثاني 2017.

وخلال احتفالية "أبجدية النصر" في باحةِ عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك في اختتامِ أيام "الاربعونَ ربيعا"، أشار السيد نصر الله إلى أنَّه على مدى شهرين الاخوة والاخوات في كل مؤسسات حزب الله عملوا على شرح الجوانب المتعددة من تاريخ هذه المسيرة خلال 40 عامًا من عطاءاتها في المجالات المختلفة.

وشكر جميع الاخوة والاخوات الذين جهدوا على مدى شهرين في تقديم صورة واقعية ومشرقة وغير مبالغ فيها عن عطاءات وجهود وتضحيات كل العاملين والعاملات والمجاهدين والمجاهدات في هذه المسيرة المباركة.

وأضاف سماحته: "عندما نتحدث عن 40 ربيعا يجب أن أوضح أمرا مهما، نحن لا نقطع الصلة عن ما كان قبل 1982 بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأعمال والأطر التي كانت قائمة قبل 1982".

وأوضح أنَّه عندما نتحدث عن 1982 إلى الآن فحتى نتحدث عن ما فعلته هذه الحركة والمسيرة والجماعة والمقاومة دون أن ننسب إليها شيئا مما جرى قبل 1982، وإن كان بعض قادتها ومقاوميها حاضرين في بعض ما جرى قبل 1982.

وذكر السيد نصر الله الالهام الكبير الذي قدمه الشـهيد الكبير سماحة السيد محمد باقر الصدر، كما خصَّ بالذكر سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر أعاده الله بخير لأنه كان المتصدي الأكبر والأول للشأن العام وتأسيس وقيادة المقاومة.

وأكَّد سماحته "للعالم والجميع أن مسيرتنا الجهادية هذه هي إحدى النتائج المباركة لجهاد هذا القائد الكبير(الامام موسى الصدر) وأن كلًا من حزب الله وحركة "أمل" هم أبناؤه وتلامذته الذين يواصلون دربه".

وأعرب عن التقدير لجهود العلماء الكبار وكل العلماء في ساحتنا الاسلامية الذين نشروا الوعي وأمروا بالمعروف، لافتًا إلى أنَّه "يبقى ملهمنا الأكبر وهادينا الأعظم وباعث النهضة وروح الثورة في هذا العصر سماحة الامام السيد روح الله الموسوي الخميني (ره)".

وبيَّن الأمين العام لحزب الله أنَّه "منذ بداية التأسيس والانطلاقة المشاركة في مواجهة الاجتياح الاسرائيلي من خلال المجموعات التي شاركت في أكثر من منطقة وفي مقدمتهم الاخوة في "أمل" وفصائل المقاومة الفلسطينية والجيش العربي السوري، ولا ندعي نسبة كل هذه الانجازات الينا وحدنا".

وشدَّد على أنَّ التحرير عام 2000 أنهى أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وساهم في ايجاد بنية أمنية وعسكرية للمقاومة قادرة على صنع المعادلات.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وردت موقع التواصل "تويتر" ضمن الهاشتاغات السالفة الذكر (#ابجديه_النصر #الاربعون_ربيعا #حزب_الله #نصرالله) حيث نشر حساب الناشط اللبناني (علي الحسيني (الحساب الأساس)) لوحة بانوراما فنية ضخمة مصورة تم تنفيذها على خشبة مسرح تحت عنوان (ابجديتنا) وكتب مغردا قائلا:

هي أبجديتنا كتبناها بأحرف النصر المشرق، سردناها صوراً ومشاهداً ومشاعر عزٍّ وفخرٍ في بانوراما ضخمة جمعت أرقى الفنون المسرحية والتقنية #أبجدية_النصر، الحفل الاختتامي ل #الأربعون_ربيعاً روايةٌ بصرية فنية خطّت بكل احتراف وتميّز تاريخ ٤٠ عاماً من مسيرةٍ ما كانت سوى #ابجدية_النصر

غردحساب (كمال دائم - KamalDaeem)

قبل 40 عاما ولدت هذه المقاومة ، دفعت الدماء وأرهقت الاحتلال الإسرائيلي وأجبرته على الانسحاب من # لبنان اليوم نقول للاحتلال المنهك في # فلسطين شكرا لحزب الله # ايامك معدودة! # حزب_الله # أبجدية_النصر # الأربعون_ربيعاً

40 years ago this resistance was born, It paid blood and exhausted the Israeli occupation and forced it to withdraw from #Lebanon Today we say to the exhausted occupation in #Palestine Thanks to #Hezbollah Your days are numbered ! #حزب_الله #أبجدية_النصر #الأربعون_ربيعاً

غرد حساب (الشجاعة الكربلائية - شجاعت كربلائي) قائلا

ان مصدر إلهامنا الرئيس في هذا العصر هو الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني الذي ألهمنا ووجهنا.

# أربعون_ربيعا

# ابجدية_النصر

# حزب_الله

Our main inspiration of this age is Imam Sayed Ruhollah Mousawi Khomeini who both inspired and guided us.

#أربعون_ربيعا

#ابجدية_النصر

#حزب_الله

نشر حساب (مـيـاديـن الـمـقـاومـة - Mayadin_Mokawama) فيديو خاص بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وغرد قائلا:

#لبنان ⇦بـالـفـيـديـو | الأمين العام لـ #حزب_الله السيّد #نصرالله: "هي مسألة أيّام!" #أربعون_ربيعا #أبجدية_النصر #الأربعون_ربيعاً

نشر حساب الناشطة اللبنانية (جمانه كبيسي - Joumana kobeissy4122020) منشورا عبارة عن "بوست كارت" فيه تفصيل ايضاحي عن حياة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

#أربعون_ربيعا

#ابجدية_النصر

وفي تغريدة ثانية لها غردة ثانية لحساب الناشطة اللبنانية (جمانه كبيسي - Joumana kobeissy4122020) نشرت "يوست كارت" اخر عبارة عن نقل قول لسان حال "قائد شعبة الاستخبارات الاسرائيلي السابق اللواء الاحتياطي عاموس بادلين الذي قال: (تهديدات حزب الله لا تأتي من فراغ وقد تتولوها خطوات عملية، وخير دليل إطلاق أربع طائرات مسيرة تجاه حقل الغاز كريش قبل فترة وتحركات حزب الله على الحدود) ثم تساءلت جمانة (هل سيتجنب العدو هزيمة جديدة أمام حزب الله؟)

#ابجدية_النصر

#أربعون_ربيعا

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة (فاطمة العشي - Fatima Al Ashi) والتي كانت عبارة عن فيديو خاص بالمقاومة الاسلامية تحت عنوان (حتى ظهور المهدي) "عج"

#ابجدية_النصر

#الأربعون_ربيعاً

