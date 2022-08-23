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بيان هام للحشد الشعبي بخصوص الازمة الراهنة في العراق

بيان هام للحشد الشعبي بخصوص الازمة الراهنة في العراق
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول التطورات الاخيرة ومحاصرة مبنى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة انها تراقب التطورات الاخيرة عن كثب وباهتمام بالغ.

العالم - العراق

واليكم نص البيان، كما نشره الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي:

بسم الله الرحمن الرحيم

ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به.

وتراقب الهيئة عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون.

وإذ تعلن هيئة الحشد الشعبي استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.

وتلزم الهيئة قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين.

وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية .

عاش العراق .. عاش الشعب

هيئة الحشد الشعبي

٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢

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