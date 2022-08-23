الطاقة الذرية الإيرانية ترد على مزاعم رافائيل غروسي

العالم - إيران

وقال إسلامي فی تصریحات اوردها التلفزيون الإيراني إنّ طهران عضو بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مضيفاً أنها تمارس جميع أنشطتها النووية ضمن اتفاق الضمانات التابع للمعاهدة، مع تأكيده على أنّ هذه الأنشطة خاضعة لمراقبة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف "إننا لا نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيلاء الأهمية للضجة التي يثيرها ويتابعها المعارضون للثورة والكيان الصهيوني ضد برنامج إيران النووي منذ أكثر من 20 عاماً"، داعياً غروسي إلى ألا يسعى إلى عرقلة برنامج إيران التنموي.

وتابع إسلامي أنّ "القضايا المزعومة حول المواقع المزعومة (الثلاثة) والوثائق المزعومة، تلفيق من قبل الكيان الصهيوني والمعادين للجمهورية الاسلامية وقمنا بالرد عليها مراراً"، رافضاً استخدام هذه القضية كأداة ضغط سياسية، ومشدداً على أنّ هذا النهج لن يثمر.