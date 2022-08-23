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مساعد بايدن الشخصي يستقيل من منصبه

مساعد بايدن الشخصي يستقيل من منصبه
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

قرر المساعد الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الاستقالة من منصبه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل في البيت الأبيض.

العالم-الامريكيتان

وأكد البيت الأبيض أن ستيفن جويبفيرت سيترك منصبه الحالي في نهاية هذا الأسبوع لتولي دور جديد مع وزارة النقل.

وقال بايدن في بيان "من الحملة الانتخابية وصولا إلى البيت الأبيض، كان ستيفن جويبفيرت بجانبي.. في اللحظات الكبيرة والصغيرة والاستثنائية، كان صديقا مخلصا يعتمد عليه الجميع"، مضيفا: "جيل وأنا سنفتقد ستيفن، لكننا فخورون بأنه سيستمر في خدمة الشعب الأمريكي في دوره الجديد في إدارة بايدن- هاريس بينما يواصل مسيرته المهنية في الخدمة العامة".

وجويبفيرت هو أول رجل مثلي الجنس يعمل في الهيئة الرئاسية، وبدأ العمل كمساعد شخصي لبايدن في عام 2019 خلال الحملة الرئاسية.

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مساعد بايدن الشخصي يستقيل من منصبه

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