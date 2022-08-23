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قناة عبرية: اسرائيل نفذت عملية في اليمن بالتزامن مع العملية العسكرية في غزة!

قناة عبرية: اسرائيل نفذت عملية في اليمن بالتزامن مع العملية العسكرية في غزة!
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

زعمت وسائل إعلام صهيونية، مساء الثلاثاء، أن الجيش "الإسرائيلي" نفذ عملية استهداف في اليمن، بالتزامن مع العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في الخامس من الشهر الجاري.

العالم-الاحتلال

وادعت "القناة 14" الصهيونية، إنه بعد إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، أن الجيش "الإسرائيلي" هاجم خلال عملية "الفجر الصادق" دولة ثالثة، فإن الهجوم تم تنفيذه في اليمن.

وكشف كوخافي، الخميس الماضي، عن أن الجيش "الإسرائيلي" نفذ خلال التصعيد الأخير ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عملية استهداف ضد الحركة في "دولة ثالثة" دون أن يسمّها.

وقال كوخافي "إسرائيل قامت خلال عملية مطلع الفجر التي استهدفت البنية التحتية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بضرب دولة ثالثة".

وأضاف "في نهاية الأسبوع قبل عشرة أيام، 55 ساعة من النشاط العسكري المشتمل على اعتقالات في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه قمنا بتنفيذ هجوم في دولة ثالثة"، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

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قناة عبرية: اسرائيل نفذت عملية في اليمن بالتزامن مع العملية العسكرية في غزة!

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