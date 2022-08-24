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مواجهات مع الاحتلال شرق القدس وإصابة شاب

مواجهات مع الاحتلال شرق القدس وإصابة شاب
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ووفق شبكة القسطل؛ اندلعت مواجهات مساء الثلاثاء بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، أطلقت خلالها تلك القوات أعيرة معدنية، وأصابت شابا بعيار في رأسه.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم، واعتقلت شابا، ونقلته إلى أحد مقراتها.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية "برقة"، وشرعت بتفتيش المركبات والتحقيق الميداني مع المارّين، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوة أخرى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأكد شهود عيان أن عشرات الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، وأطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشبان، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر الاقتحامات التي تنفذها الأخيرة، واعتداءاتها المتكررة.

من جانب آخر، حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأسير عمر محيسن من مخيم شعفاط إلى الاعتقال الإداري شهرين بعد قضاء محكوميته البالغة 12 شهرا.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حوالي 650، ويجدد الاحتلال 85% من قرارات الاعتقال الإداري، بحسب مؤسسة الضمير.

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