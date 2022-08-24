شاهد: من يضمن حقوق الشعب العراقي؟

خاص بالعالم

وقال الكناني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الذي يضمن حقوق المجتمع العراقي هي السلطة القضائية بعدما هجرت السلطة التنفيذية من قبل متظاهرين امام مبنى البرلمان، مشيراً الى ان الجميع ادرك خطورة الموقف وترقبوا صدور أمر القبض بحق قياديين من التيار الصدري، ولم يتفاجئ بها احد، كون السلطة القضائية ان لم تعالج الازمة فان البلد يذهب الى مزلق خطير جداً، باعتبار ان القضاء يمثل الهيبة الكبرى للبلد، وعندما يسقط القضاء تذهب هيبة البلد.

هذا وقد قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، مساء الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم بدءاً من الاربعاء بعد انسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، فيما أكد على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.

وجاء هذا القرار بعدما دعا ما يُعرف بوزير السيد مقتدى الصدر انصاره الى الانسحاب من أمام مجلس القضاءِ الاعلى في بغداد مع إبقاء الخيمِ وبعضِ اللافتات بعدما واجهت خطوة الاعتصامِ امام المجلس تنديداً واسعا لدى الشخصيات والقوى السياسية، وطلب من انصاره ان يبقى اعتصامهم مستمرا امام البرلمان.