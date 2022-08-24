العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان اليوم الأربعاء، أنه"بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي ، فجر اليوم الأربعاء، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة اهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

واضافت الخلية خلال البيان ان" هذه العملية المشتركة التي شارك بها رجال القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة ورجال استخبارات الداخلية تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذها الابطال في قواتنا الامنية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية".