الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس اللبناني يلتقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

الرئيس اللبناني يلتقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الاربعاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

العالم - لبنان
وغادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح.

ونقل امس زوار بعبدا رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف وفقاً لقواعد الدستور والشراكة الوطنية، واعطاء الفرصة للبحث للوصول الى تفاهم عملي.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء إلى أن اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيستكمل النقاش بالملف الحكومي دون أن يعني ان الحسم اقترب ولاحظت أن النقاط التفصيلية في ما خص التشكيلة وتوزيعها من خلال تبديل وزيرين والاتفاق على تسميتهما هي ما تزال محور الأخذ والرد.

وأكدت أن الرئيسين عون وميقاتي سيعمدان إلى جوجلة التشكيلة دون معرفة ما إذا كان تم تقليص نقاط التباين لجهة موافقة رئيس الجمهورية على تبديل وزير الاقتصاد ووزير الطاقة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الاخبار.: بقاء عون في القصر وارد

الاخبار: عون يخيّر ميقاتي.. تأليف أو سحب التكليف!

لبنان: وقت 'ضائع' بانتظار الرئاسة.. والحراك الحكومي الجديد انتهى قبل أن يبدأ!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفوغرافيك.. بعضٌ من أسرار ’وحدة الساحات’

شاهد.. تفاصيل الغارات الأميركية على دير الزور السورية

السيول تضرب السودان وتجرف أرزاق المزارعين والباحثين عن الذهب

الرئيس اللبناني يلتقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

مناورت المسيرات الإيرانية.. السلاح الذي لجم "إسرائيل" وأرّق أمريكا 

السيد نصرالله يستعرض مع نخالة ‏الأحداث الأخيرة في غزة والضفة