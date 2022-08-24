روسیا تعلن سبب تخفيف وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

العالم - روسيا

وأضاف شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان ان إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يضاعف عدد الخسائر البشرية، ويطيل أمد الصراع العسكري.

وأشار أن امريكا والدول الغربية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الدول المستقلة باستخدام الابتزاز والمعلومات المضللة.

وأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سارت وفقا للخطة، وستحقق أهدافها.

وقال إن إبطاء وتيرة الهجوم أثناء العملية العسكرية الخاصة هو قرار واع هدفه منع وقوع المزيد من الضحايا بين السكان المدنيين.

واشار ان الصراع في أوكرانيا أصبح ذريعة أخرى للولايات المتحدة لشن حرب اقتصادية ومعلوماتية ضد روسيا، مضيفا انه تم اختيار أوكرانيا من قبل الغرب كأداة لحرب مختلطة ضد روسيا.

وقال شويغو ان روسيا تعمل على إقامة حياة سلمية في الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الخاصة، بينما تستخدم كييف تكتيكات "الأرض المحروقة".

كما اشار وزير الدفاع الروسي أن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال العملية الخاصة، يشكل تهديدا مباشرا لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف ان المسار المستقل للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي هو مثال للعالم كله، مشيرا الى أن دور منظمة شنغهاي يتنامى للتعاون كمركز جديد للقوة على خلفية الوضع الدولي المضطرب.

المصدر: RT