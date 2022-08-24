مندوب من النظام مع الجمعيات السياسية وجنسيات متعددة في أجهزة الأمن

العالم – أبناء الديرة

ويناقش برنامج "أبناء الديرة"، موضوع قرار وزارة العدل البحرينية بضرورة وجود مندوب من النظام مع الجمعيات السياسية أثناء اللقاء بجهات دبلوماسية أو حزبية غير بحرينية، حيث غرد نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي قائلا:" وكأن الاجهاز على حرية العمل السياسي لا يكفي بعد حل جمعيات المعارضة، النظام يذكر باشتراطه بوجود "محرم" بوظيفة جاسوس في أي لقاءات للجمعيات السياسية البحرينية مع الجهات الدبلوماسية والحزبية".

وفيما اذا كانت الجمعيات قاصرة حتى تريد مرافق أو ولي أمر يكون موجود معها في أي لقاء تعقده وعن أي جمعيات سياسية يتحدث وزير العدل أكد الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون بانه لازال النظام يتعاطى مع شعبه على انه قاصر لكن الشعب البحريني أرشد وأوعى من النظام البحريني وهذا النظام هو في أقل تصنيف له وهو خائن وديكاتور ومرتهن للخارج وللارادة الخارجية، لذلك هو يتجسس حتى لا يثق في الجمعيات التي بقيت وهي الجمعيات التي سماها بالموالية ولذلك ان ذلك يعطي انطباعا للعائلة التي لا تثق حتى بالمقربين منها.

واستعرض البرنامج فيديو لوالد سجين الرأي حسين مهنا موضحا ومعترضا على الاخفاء القصري لولده والاجراءات ومطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي في البحرين. يذكر أن السلطات الخليفية استدعت واحتجزت مهنا مرات عدة خلال السنوات الماضية لمطالبته بإطلاق سراح السجناء خاصة بعد تفشي وباء كورونا في سجون البحرين.

يذكر أن حسين مهنا يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن جوّ المركزيّ على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين والتي اندلعت في 14 فبراير 2011.

كما يتطرق برنامج "أبناء الديرة"، الى تشكيل الأجهزة الأمنية في البحرين من جنسيات متعددة حيث قال صحيفة تريبيون اكسبرس الباكستانية أن 20% من عناصر القوة الجوية البحرينية باكستانيون وان 10 آلاف باكستاني في الاجهزة الأمنية البحرينية".

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

-الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون

التفاصيل في الفيديو المرفق ...