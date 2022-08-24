شاهد.. أزمة شح المياه تعصف بجنوب العراق

العالم - خاص بالعالم

يفتح يونس عجيل صنبور المياه في منزله، لكن لا يخرج منه ماء، فقد استفحل الجفاف في قريته الواقعة في جنوب العراق، كما في أكثر من 70 قرية أخرى وسط صيف حار من دون مياه، بينما ما توزعه السلطات بين وقت وآخر لا يسد الحاجة. وينتظر سكان قرية الأغاوات مرة أو مرتين في الأسبوع مرور صهاريج الماء التابعة للمحافظة لتزويدهم بما يعوض القليل من النقص الذي يعانون منه.

وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.

وفيما لا يزال نهر الفرات جاريا ويعبر الديوانية، هناك بعض الأنهر الفرعية التي تعاني من الجفاف، ما انعكس سلبا على عشرات القرى، كما يشرح مدير دائرة الماء في الديوانية المهندس حسن نعيم.

ونتيجة لشحة المياه توقف 20 محطة مياه عن العمل، وينصح المسؤولون في المحافظة بعدم استخدام مياه الآبار، لأن نسبة الأملاح عالية جدا فيها أو بسبب شوائب تحتويها.

وأصبحت الهجرة المناخية أمرا واقعا في العراق، وبحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نزحت منذ آذار/مارس عام 2022، أكثر من ثلاثة آلاف و300 عائلة بسبب عوامل مناخية في عشر محافظات عراقية في الوسط والجنوب، والسبب شح المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة.