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شهيدان وعشرة جرحى باعتداء المسلحين وتركيا على ريفي حلب والحسكة

شهيدان وعشرة جرحى باعتداء المسلحين وتركيا على ريفي حلب والحسكة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد سوريان وجرح عشرة آخرون جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية والاحتلال التركي بالقذائف على المناطق السكنية في ريفي حلب والحسكة.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية اليوم الأربعاء أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية قصفت اليوم بعدد من القذائف الثقيلة مدينة تل رفعت انطلاقاً من المناطق التي تنتشر فيها أقصى ريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 10 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

وفي ريف الحسكة الشمالي الغربي أفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال والإرهابيين استهدفوا قرية تل اللبن التابعة لناحية تل تمر ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة ولم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة القصف العنيف.

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