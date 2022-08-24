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بايدن يعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها نحو 3 مليارات دولار

بايدن يعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها نحو 3 مليارات دولار
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

إستمرارا للتدخلات الأمريكية في حرب أوكرانيا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة "مساعدات عسكرية " إلى أوكرانيا قيمتها تقترب من 3 مليارات دولار.

العالم - أوکرانیا

وفي التفاصيل، أعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن هنأ أوكرانيا بعيد استقلالها، وقال إنه فخور بالإعلان عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات التي سيتم توفيرها بواسطة "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا”.

وأفيد في البيان بأن أوكرانيا ستتمكن من خلال هذه المساعدات من شراء أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات ومسيرات ورادارات، وما إلى ذلك.

وجاء في نص البيان الصادر عن بايدن: "في إطار هذا الالتزام، أنا فخور بالإعلان عن أكبر حزمة من المساعدة الأمنية لدينا حتى الآن، ما يقرب من 2.98 مليار دولار للأسلحة والمعدات التي سيتم توفيرها من خلال مبادرة الحفاظ على أمن أوكرانيا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب قبل أيام قليلة بتخصيص حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار.

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بايدن يعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها نحو 3 مليارات دولار

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