ألمانيا توقف عشرات المهاجرين السوريين على حدود التشيك 

العالم - سوريا

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، أن المجموعة كانت قادمة في قطار من العاصمة التشيكية براغ، وأشارت إلى أن شخصين سوريين يحملان أوراق إقامة في ألمانيا كانا ينتظران أفراد المجموعة عند محطة القطار بالبلدة.

وأضافت أنه جرى تنظيم ضبط بحق اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، وذلك بتهمة مساعدة أجانب على دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وأن الشرطة قامت بتسليم ثلاثة أطفال كانوا مسافرين مع المجموعة من دون عوائلهم لدائرة رعاية الأجانب في ألمانيا.

وبينت أنه تم السماح لشخصين فقط بالتقدم بطلبات لجوء في ألمانيا، فيما تم ترحيل 29 شخصا إلى جمهورية التشيك، وذلك تطبيقا لاتفاقية «دبلن» التي تنص على إعادة اللاجئين إلى أول بلد في الاتحاد الأوروبي وصلوا إليه وتم أخذ بصماتهم فيه.

يذكر ان مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا بعد أن فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الحدود عام 2015 أمام اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا حيث وصل الآلاف إلى الولايات الألمانية.