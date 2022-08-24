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رئيس وزراء الكويت يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس وزراء الكويت يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقبل أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد والوفد المرافق له.

العالم - الكويت

ونقل موقع "العبدلي نيوز" أن لقاء النواف وشاهد تم بحضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في قصر السيف، كما حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبد العزيز دخيل الدخيل.

حضر اللقاء كذلك كل من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجار الله.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.

وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، قال إنه "بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

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